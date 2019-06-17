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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,13 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu

17 Haziran 2019 Pazartesi 15:21
En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,13 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu”, yüzde 1,06 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,91 ile "İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,430423-1,13
Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,602355-1,06
İş Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,042757-0,91
Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,180299-0,85
Yapı Kredi Port. İki. Değ.Fon0,016901-0,49
İş Portföy BIST Tkn. Ağır.Sın. End. His. Sen. Fonu0,038559-0,47
İş Port. BİST Banka End. His.Sen. Fonu (HSYF)0,042489-0,39
Tacirler Portföy His. Sen.Fonu (HSYF)2,099856-0,37
Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF)0,084279-0,35
Bizim Portföy Katılım 30 End.His. Sen. Fonu (HSYF)17,238254-0,32

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)


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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 15:21
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