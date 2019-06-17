En fazla kaybettiren yatırım fonları Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,13 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,13 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu”, yüzde 1,06 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,91 ile "İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,430423 -1,13 Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,602355 -1,06 İş Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,042757 -0,91 Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,180299 -0,85 Yapı Kredi Port. İki. Değ.Fon 0,016901 -0,49 İş Portföy BIST Tkn. Ağır.Sın. End. His. Sen. Fonu 0,038559 -0,47 İş Port. BİST Banka End. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,042489 -0,39 Tacirler Portföy His. Sen.Fonu (HSYF) 2,099856 -0,37 Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF) 0,084279 -0,35 Bizim Portföy Katılım 30 End.His. Sen. Fonu (HSYF) 17,238254 -0,32 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)







Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.