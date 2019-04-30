En fazla kaybettiren yatırım fonları Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,56 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,56 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)”, yüzde 2,49 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,17 ile "Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF) 0,085577 -2,56 İş Port. BIST Banka End. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,043472 -2,49 Fokus Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 0,101957 -1,17 Global Md Portföy İki. His.Sen. Fonu (H.S.Y.F) 0,023728 -1,16 ING Portföy Bir. His. Sen.Fonu (HSYF) 3,506391 -0,91 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,273662 -0,82 Fiba Portföy His. Sen.Fonu(HSYF) 1,167697 -0,82 İş Portföy BIST Tkn. Ağır.Sın. End. His. Sen. Fonu 0,041483 -0,82 Ak Portföy BIST Temettü 25End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,017481 -0,78 Deniz Port. BIST Tem. 25 End.His. Sen. Fonu(HSYF) 0,967452 -0,77 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.