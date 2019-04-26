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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,60 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu

26 Nisan 2019 Cuma 14:59
En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,60 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)”, yüzde 3,42 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,83 ile "Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Port. BIST Banka End. His.Sen. Fonu (HSYF)0,044438-3,60
Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF)0,087593-3,42
Fokus Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)0,102960-2,83
Taaleri Portföy His. Sen.Fonu (HSYF)1,290820-2,72
Strateji Portföy Bir. His.Sen. Fonu(HSYF)7,816032-2,59
Gedik Portföy Bir. His. Sen.Fonu (HSYF)0,067591-2,47
Fiba Portföy His. Sen.Fonu(HSYF)1,174907-2,40
Global Md Portföy Bir. His.Sen. Fonu (H.S.Y.F)4,191721-2,32
ING Portföy Bir. His. Sen.Fonu (HSYF)3,533546-2,20
Marmara Cap. Por. Yön. His.Sen. Fonu (HSYF)0,018888-2,19

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 14:59
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