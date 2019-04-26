En fazla kaybettiren yatırım fonları
Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,60 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu26 Nisan 2019 Cuma 14:59
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,60 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)”, yüzde 3,42 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,83 ile "Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Port. BIST Banka End. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,044438
|-3,60
|Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,087593
|-3,42
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,102960
|-2,83
|Taaleri Portföy His. Sen.Fonu (HSYF)
|1,290820
|-2,72
|Strateji Portföy Bir. His.Sen. Fonu(HSYF)
|7,816032
|-2,59
|Gedik Portföy Bir. His. Sen.Fonu (HSYF)
|0,067591
|-2,47
|Fiba Portföy His. Sen.Fonu(HSYF)
|1,174907
|-2,40
|Global Md Portföy Bir. His.Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|4,191721
|-2,32
|ING Portföy Bir. His. Sen.Fonu (HSYF)
|3,533546
|-2,20
|Marmara Cap. Por. Yön. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,018888
|-2,19
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
YORUM YAZ