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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,05 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" oldu

13 Mart 2019 Çarşamba 15:24
En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,05 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu”, yüzde 0,71 ile "Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,09 ile "Oyak Portföy İki. Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 9 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,400806-1,05
Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu0,027993-0,71
Oyak Portföy İki. Değ. Fon0,020893-0,09
Kare Portföy Bir. Değ. Fon1,171523-0,06
Deniz Port. Orta Vad. Borç.Araç. Fonu0,021209-0,03
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon1,102969-0,03
Bizim Portföy Bir. KatılımFonu0,031280-0,02
Garanti Portföy Dörd. Değ.Fon0,026520-0,02
Bizim Portföy İki. Kira Sert.Katılım Fonu0,014268-0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 15:24
  1. En fazla kaybettiren yatırım fonları
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