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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 0,81 ile "Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu

01 Mart 2019 Cuma 15:06
En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,81 ile "Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,68 ile "Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,58 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ziraat Portföy Katılım End.His. Sen. Fonu (HSYF)1,324700-0,81
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,030461-0,68
Tacirler Portföy Değ. Fon1,016879-0,58
Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,022158-0,43
Yapı Kredi Port. Koç Hol.İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)0,904334-0,41
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab.His. Sen. Fonu0,025450-0,40
Garanti Portföy Bir. KatılımFonu1,370325-0,32
Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu0,021700-0,23
Ak Portföy Altın Fonu0,052658-0,23
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,478303-0,20


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 15:06
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