En fazla kaybettiren yatırım fonları Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 0,81 ile "Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,81 ile "Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,68 ile "Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,58 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ziraat Portföy Katılım End.His. Sen. Fonu (HSYF) 1,324700 -0,81 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,030461 -0,68 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,016879 -0,58 Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022158 -0,43 Yapı Kredi Port. Koç Hol.İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,904334 -0,41 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab.His. Sen. Fonu 0,025450 -0,40 Garanti Portföy Bir. KatılımFonu 1,370325 -0,32 Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,021700 -0,23 Ak Portföy Altın Fonu 0,052658 -0,23 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,478303 -0,20

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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