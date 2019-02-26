En fazla kaybettiren yatırım fonları
Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,26 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu26 Şubat 2019 Salı 15:43
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,26 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu”, yüzde 0,33 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve "Garanti Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu
|0,014047
|-3,26
|QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF
|512,782062
|-0,33
|Garanti Portföy Mutlak GetiriHedefli Değ. Fon
|1,172051
|-0,33
|Garanti Portföy Ing Bank ÖzelBan. ve Plt.Değ.Öz.F.
|1,219998
|-0,24
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|6,313777
|-0,24
|TEB Portföy Özel Sek. Borç.Araç. Fonu
|136,513076
|-0,22
|Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu
|0,019810
|-0,19
|Bizim Portföy Altın KatılımBYF
|206,083087
|-0,19
|Ziraat Portföy Özel Sek.Borç. Araç. Fonu
|255,636535
|-0,17
|Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu
|0,049870
|-0,17
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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