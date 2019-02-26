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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,26 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu

26 Şubat 2019 Salı 15:43
En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,26 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu”, yüzde 0,33 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve "Garanti Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu0,014047-3,26
QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF512,782062-0,33
Garanti Portföy Mutlak GetiriHedefli Değ. Fon1,172051-0,33
Garanti Portföy Ing Bank ÖzelBan. ve Plt.Değ.Öz.F.1,219998-0,24
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon6,313777-0,24
TEB Portföy Özel Sek. Borç.Araç. Fonu136,513076-0,22
Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu0,019810-0,19
Bizim Portföy Altın KatılımBYF206,083087-0,19
Ziraat Portföy Özel Sek.Borç. Araç. Fonu255,636535-0,17
Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu0,049870-0,17

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 15:43
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