En fazla kaybettiren yatırım fonları Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 0,97 ile "KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu" oldu

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,97 ile "KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu”, yüzde 0,88 ile "TEB Portföy Altın Fonu" ve "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) KT Portföy Kızılay'a DestekAltın Katılım Fonu 1,003244 -0,97 TEB Portföy Altın Fonu 0,055398 -0,88 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,032867 -0,88 Halk Portföy Altın KatılımFonu 0,016337 -0,87 Ziraat Portföy Altın KatılımFonu 0,031268 -0,86 Deniz Port. Altın Fonu 0,028888 -0,86 Fiba Portföy Altın Fonu 0,019494 -0,85 ICBC Turkey Portföy AltınFonu 0,022881 -0,85 Garanti Portföy Altın Fonu 0,064443 -0,85 Vakıf Portföy Altın KatılımFonu 0,053693 -0,84





(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)





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