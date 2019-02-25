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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 0,97 ile "KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu" oldu

25 Şubat 2019 Pazartesi 13:52
En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,97 ile "KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu”, yüzde 0,88 ile "TEB Portföy Altın Fonu" ve "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
KT Portföy Kızılay'a DestekAltın Katılım Fonu1,003244-0,97
TEB Portföy Altın Fonu0,055398-0,88
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,032867-0,88
Halk Portföy Altın KatılımFonu0,016337-0,87
Ziraat Portföy Altın KatılımFonu0,031268-0,86
Deniz Port. Altın Fonu0,028888-0,86
Fiba Portföy Altın Fonu0,019494-0,85
ICBC Turkey Portföy AltınFonu0,022881-0,85
Garanti Portföy Altın Fonu0,064443-0,85
Vakıf Portföy Altın KatılımFonu0,053693-0,84




(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 13:52
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