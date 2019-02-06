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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,63 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu

06 Şubat 2019 Çarşamba 13:58
En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,63 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)”, yüzde 2,03 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,61 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy İş Bank. İşt. End.His. Sen. Fonu (HSYF)64,461360-2,63
Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu0,013395-2,03
İş Portföy BIST Tkn. Ağır.Sın. End. His. Sen. Fonu0,038771-1,61
Fiba Portföy His. Sen.Fonu(HSYF)1,186711-0,89
Azimut PYŞ Bir. His. Sen.Fonu (HSYF)45,420313-0,67
Gedik Portföy Bir. His. Sen.Fonu (HSYF)0,068456-0,55
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His.Sen. Fonu (HSYF)0,025663-0,53
QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF502,675465-0,48
Gedik Portföy İki. His. Sen.Fonu (HSYF)0,036957-0,45
Tacirler Portföy His. Sen.Fonu (HSYF)2,008781-0,44


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 13:58
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