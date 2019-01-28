En fazla kaybettiren yatırım fonları Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 0,43 ile "İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,43 ile "İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)”, yüzde 0,42 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,34 ile "Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Port. BİST Banka End. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,047855 -0,43 Mükafat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF) 0,893652 -0,42 Fokus Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 0,110592 -0,34 QNB Finans Portföy Dow Jonesİst. 20 (HSY) BYF 35,842040 -0,34 Ziraat Portföy Katılım Fonu(Döviz) 1,909109 -0,23 İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu 0,052408 -0,20 Yapı Kredi Port. BİST30 End.His. Sen. Fonu (HSYF) 0,064421 -0,19 Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu 0,019374 -0,17 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1.050756 -0,17 İş Portföy BIST30 End. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,054818 -0,14 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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