En fazla kaybettiren yatırım fonları Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,15 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,15 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu”, yüzde 1,08 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu" ve yüzde 1,06 ile "TEB Portföy Altın Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,020534 -1,15 Ziraat Portföy Altın KatılımFonu 0,030035 -1,08 TEB Portföy Altın Fonu 0,053318 -1,06 ICBC Turkey Portföy AltınFonu 0,022023 -1,05 Halk Portföy Altın KatılımFonu 0,015720 -1,05 HSBC Portföy Altın Fonu 1,945197 -1,04 Deniz Port. Altın Fonu 0,027799 -1,03 Fiba Portföy Altın Fonu 0,018767 -1,02 İş Portföy Altın Fonu 0,024577 -1,01 ING Portföy Altın Fonu 0,024478 -1,00 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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