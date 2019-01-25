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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,15 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu

25 Ocak 2019 Cuma 15:01
En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,15 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu”, yüzde 1,08 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu" ve yüzde 1,06 ile "TEB Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu0,020534-1,15
Ziraat Portföy Altın KatılımFonu0,030035-1,08
TEB Portföy Altın Fonu0,053318-1,06
ICBC Turkey Portföy AltınFonu0,022023-1,05
Halk Portföy Altın KatılımFonu0,015720-1,05
HSBC Portföy Altın Fonu1,945197-1,04
Deniz Port. Altın Fonu0,027799-1,03
Fiba Portföy Altın Fonu0,018767-1,02
İş Portföy Altın Fonu0,024577-1,01
ING Portföy Altın Fonu0,024478-1,00

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 15:01
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