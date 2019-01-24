En fazla kaybettiren yatırım fonları Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,61 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,61 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 1,32 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,12 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon 0,973237 -1,61 Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu 0,013438 -1,32 İş Portföy Yab. His. Sen.Fonu 0,064940 -1,12 TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu 2,006969 -1,00 QNB Finans Portföy Altın BYF 19,723209 -0,83 Gedik Portföy G-20 ÜlkeleriYab. His. Sen. Fonu 0,032180 -0,83 İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,020773 -0,75 Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,020791 -0,74 Bizim Portföy Altın KatılımBYF 198.413640 -0,71 QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF 512.981184 -0,69 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)





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