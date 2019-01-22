En fazla kaybettiren yatırım fonları
Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,74 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu22 Ocak 2019 Salı 14:48
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,47 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)”, yüzde 1,62 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,088330
|-1,74
|İş Port. BIST Banka End. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,046413
|-1,62
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,306877
|-1,00
|ING Portföy Bir. His. Sen.Fonu (HSYF)
|3,512556
|-0,88
|QNB Finans Portföy Dow Jonesİst. 20 (HSY) BYF
|34,527822
|-0,87
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,053841
|-0,86
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,028064
|-0,86
|ICBC Turkey Portföy AltınFonu
|0,022238
|-0,86
|Halk Portföy Altın KatılımFonu
|0,015890
|-0,86
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,018944
|-0,83
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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