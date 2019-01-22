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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,74 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu

22 Ocak 2019 Salı 14:48
En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,47 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)”, yüzde 1,62 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF)0,088330-1,74
İş Port. BIST Banka End. His.Sen. Fonu (HSYF)0,046413-1,62
QNB Finans Portföy Gümüş BYF17,306877-1,00
ING Portföy Bir. His. Sen.Fonu (HSYF)3,512556-0,88
QNB Finans Portföy Dow Jonesİst. 20 (HSY) BYF34,527822-0,87
TEB Portföy Altın Fonu0,053841-0,86
Deniz Port. Altın Fonu0,028064-0,86
ICBC Turkey Portföy AltınFonu0,022238-0,86
Halk Portföy Altın KatılımFonu0,015890-0,86
Fiba Portföy Altın Fonu0,018944-0,83

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 14:48
  1. En fazla kaybettiren yatırım fonları
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