En fazla kaybettiren yatırım fonları
Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,67 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu17 Ocak 2019 Perşembe 15:31
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,67 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF”, yüzde 1,47 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,38 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,840542
|-1,67
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|20,151768
|-1,47
|QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF
|519,121772
|-1,38
|Bizim Portföy Altın KatılımBYF
|202,734841
|-1,23
|Ak Portföy Avrupa Yab. His.Sen. Fonu
|0,035019
|-1,07
|İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon
|0,987944
|-0,92
|Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,021247
|-0,87
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,032600
|-0,80
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu
|58.152437
|-0,75
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|0,954834
|-0,74
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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