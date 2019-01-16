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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,52 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu

16 Ocak 2019 Çarşamba 14:38
En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,52 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu”, yüzde 1,49 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu" ve "TEB Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu0,021434-1,52
Ziraat Portföy Altın KatılımFonu0,031154-1,49
TEB Portföy Altın Fonu0,055328-1,49
Halk Portföy Altın KatılımFonu0,016325-1,48
Deniz Port. Altın Fonu0,028828-1,48
ICBC Turkey Portföy AltınFonu0,022845-1,48
HSBC Portföy Altın Fonu2,016857-1,46
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,032862-1,46
Fiba Portföy Altın Fonu0,019450-1,45
İş Portföy Altın Fonu0,025464-1,45

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 14:38
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