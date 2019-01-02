En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,47 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu”, yüzde 0,30 ile "Ünlü Portföy İki. Değ. Fon" ve yüzde 0,22 ile "Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,019661 -0,47 Ünlü Portföy İki. Değ. Fon 0,028786 -0,30 Bizim Portföy İki. Kira Sert.Katılım Fonu 0,013677 -0,22 Bizim Portföy Bir. Kira Sert.Katılım Fonu 0,011743 -0,20 Actus Portföy Borç. Araç.Fonu 1,282341 -0,15 ING Portföy Bir. Borç. Araç.Fonu 1,817314 -0,11 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,554918 -0,05 İş Portföy Maximum Kart KısaVad. Borç. Araç. Fonu 0,018899 -0,04 Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım Fonu 0,014507 -0,02 İş Portföy Özel Sek. Borç.Araç. Fonu 0,056262 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)