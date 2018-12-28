En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,75 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu”, yüzde 1,59 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,02 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu 0,011705 -2,75 Ak Portföy Avrupa Yab. His.Sen. Fonu 0,032724 -1,59 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,146779 -1,02 Taaleri Portföy His. Sen.Fonu (HSYF) 1,234672 -0,97 Qinvest Portföy His. SenediFonu (HSYF) 0,044570 -0,76 Marmara Cap. Por. Yön. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,017686 -0,65 ICBC Turkey Portföy His. Sen.Fonu (HSYF) 7,161474 -0,61 Gedik Portföy İki. His. Sen.Fonu (HSYF) 0,033661 -0,61 Gedik Portföy Bir. His. Sen.Fonu (HSYF) 0,058068 -0,60 Global Md Portföy Bir. His.Sen. Fonu (H.S.Y.F) 3,869811 -0,57

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

