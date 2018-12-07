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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,70 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" oldu

07 Aralık 2018 Cuma 14:37
En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,70 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu”, yüzde 2,79 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,23 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Avrupa Yab. His.Sen. Fonu0,034545-3,70
TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu1,992934-2,79
Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu0,013526-2,23
İş Portföy Yab. His. Sen.Fonu0,066590-2,00
Ak Portföy BIST Temettü 25End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,016461-1,90
Finans Portföy TR. Yük. Piy.Değ. Bank. His.S.Y.BYF11,660195-1,88
Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF)0,078394-1,83
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab.His. Sen. Fonu0,024209-1,83
İş Port. BİST Banka End. His.Sen. Fonu (HSYF)0,040782-1,79
Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu0,063419-1,77

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 14:37
  1. En fazla kaybettiren yatırım fonları

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