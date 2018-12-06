En fazla kaybettiren yatırım fonları
Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,59 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu06 Aralık 2018 Perşembe 14:24
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,59 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF”, yüzde 2,58 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF" ve yüzde 2,54 ile "İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|16,456353
|-2,59
|Finans Portföy TR. Yük. Piy.Değ. Bank. His.S.Y.BYF
|11,884044
|-2,58
|İş Port. BİST Banka End. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,041526
|-2,54
|Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,079859
|-2,34
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|19,178754
|-1,96
|Bizim Portföy Altın KatılımBYF
|193,793053
|-1,69
|QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF
|516,323413
|-1,60
|İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon
|1,019753
|-1,01
|ING Portföy Bir. His. Sen.Fonu (HSYF)
|3,276072
|-0,72
|Atlas Portföy Bir. His. Sen.Fonu (HSYF)
|1,103531
|-0,68
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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