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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,59 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu

06 Aralık 2018 Perşembe 14:24
En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,59 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF”, yüzde 2,58 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF" ve yüzde 2,54 ile "İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF16,456353-2,59
Finans Portföy TR. Yük. Piy.Değ. Bank. His.S.Y.BYF11,884044-2,58
İş Port. BİST Banka End. His.Sen. Fonu (HSYF)0,041526-2,54
Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF)0,079859-2,34
QNB Finans Portföy Altın BYF19,178754-1,96
Bizim Portföy Altın KatılımBYF193,793053-1,69
QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF516,323413-1,60
İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon1,019753-1,01
ING Portföy Bir. His. Sen.Fonu (HSYF)3,276072-0,72
Atlas Portföy Bir. His. Sen.Fonu (HSYF)1,103531-0,68


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 14:24
  1. En fazla kaybettiren yatırım fonları

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