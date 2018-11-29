En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,20 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu”, yüzde 0,68 ile "Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 0,57 ile "Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu 0,012920 -2,20 Finans Portföy Altın BYF 18,549145 -0,68 Finans Portföy Gümüş BYF 15,842057 -0,57 Bizim Portföy Altın KatılımBYF 187,693041 -0,54 Ziraat Portföy Altın KatılımFonu 0,028430 -0,54 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,030028 -0,49 Halk Portföy Altın KatılımFonu 0,014880 -0,49 İş Portföy Altın Fonu 0,023243 -0,49 ICBC Turkey Portföy AltınFonu 0,020848 -0,49 TEB Portföy Altın Fonu 0,050537 -0,49

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



