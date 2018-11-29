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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,20 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu

29 Kasım 2018 Perşembe 14:50
En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,20 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu”, yüzde 0,68 ile "Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 0,57 ile "Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu0,012920-2,20
Finans Portföy Altın BYF18,549145-0,68
Finans Portföy Gümüş BYF15,842057-0,57
Bizim Portföy Altın KatılımBYF187,693041-0,54
Ziraat Portföy Altın KatılımFonu0,028430-0,54
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,030028-0,49
Halk Portföy Altın KatılımFonu0,014880-0,49
İş Portföy Altın Fonu0,023243-0,49
ICBC Turkey Portföy AltınFonu0,020848-0,49
TEB Portföy Altın Fonu0,050537-0,49

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 14:50
  1. En fazla kaybettiren yatırım fonları
  2. Fon piyasası

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