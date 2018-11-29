En fazla kaybettiren yatırım fonları
Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,20 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu29 Kasım 2018 Perşembe 14:50
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,20 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu”, yüzde 0,68 ile "Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 0,57 ile "Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu
|0,012920
|-2,20
|Finans Portföy Altın BYF
|18,549145
|-0,68
|Finans Portföy Gümüş BYF
|15,842057
|-0,57
|Bizim Portföy Altın KatılımBYF
|187,693041
|-0,54
|Ziraat Portföy Altın KatılımFonu
|0,028430
|-0,54
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,030028
|-0,49
|Halk Portföy Altın KatılımFonu
|0,014880
|-0,49
|İş Portföy Altın Fonu
|0,023243
|-0,49
|ICBC Turkey Portföy AltınFonu
|0,020848
|-0,49
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,050537
|-0,49
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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