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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,52 ile "Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu

22 Kasım 2018 Perşembe 16:07
En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,52 ile "Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF”, yüzde 1,42 ile "Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,24 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Finans Portföy A.B.D. DolarYab. BYF515,527824-1,52
Finans Portföy Altın BYF18,993423-1,42
Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,589587-1,24
Bizim Portföy Altın KatılımBYF192,013631-1,10
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,410860-1,08
İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu0,022163-0,94
Gedik Portföy G-20 ÜlkeleriYab. His. Sen. Fonu0,032191-0,80
Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,169040-0,74
TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,183821-0,70
Finans Portföy Gümüş BYF16,443796-0,66

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 16:07
  1. En fazla kaybettiren yatırım fonları
  2. Fon piyasası

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