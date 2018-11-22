En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,52 ile "Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF”, yüzde 1,42 ile "Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,24 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy A.B.D. DolarYab. BYF 515,527824 -1,52 Finans Portföy Altın BYF 18,993423 -1,42 Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,589587 -1,24 Bizim Portföy Altın KatılımBYF 192,013631 -1,10 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,410860 -1,08 İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,022163 -0,94 Gedik Portföy G-20 ÜlkeleriYab. His. Sen. Fonu 0,032191 -0,80 Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,169040 -0,74 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,183821 -0,70 Finans Portföy Gümüş BYF 16,443796 -0,66

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

