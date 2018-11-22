En fazla kaybettiren yatırım fonları
Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,52 ile "Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu22 Kasım 2018 Perşembe 16:07
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,52 ile "Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF”, yüzde 1,42 ile "Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,24 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Finans Portföy A.B.D. DolarYab. BYF
|515,527824
|-1,52
|Finans Portföy Altın BYF
|18,993423
|-1,42
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,589587
|-1,24
|Bizim Portföy Altın KatılımBYF
|192,013631
|-1,10
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,410860
|-1,08
|İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,022163
|-0,94
|Gedik Portföy G-20 ÜlkeleriYab. His. Sen. Fonu
|0,032191
|-0,80
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,169040
|-0,74
|TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,183821
|-0,70
|Finans Portföy Gümüş BYF
|16,443796
|-0,66
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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