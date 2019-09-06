En fazla kaybettiren BES fonları
BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 0,26 ile "Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF" oldu06 Eylül 2019 Cuma 14:24
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,26 ile "Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF", yüzde 0,19 ile "Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF" ve yüzde 0,08 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 6 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF
|0,015900
|-0,26
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF
|0,016238
|-0,19
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir.His. Sen. EYF
|0,057557
|-0,08
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ.EYF
|0,018760
|-0,05
|Katılım Em. ve Hay. Kamu KiraSert. Katılım EYF
|0,011846
|-0,03
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por.Değ. EYF
|0,012857
|-0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
YORUM YAZ