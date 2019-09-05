En fazla kaybettiren BES fonları
BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 1,71 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu05 Eylül 2019 Perşembe 14:38
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,71 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 1,41 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 1,38 ile "Garanti Em. Hay. Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020471
|-1,71
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.EYF
|0,036590
|-1,41
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,054495
|-1,38
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,031466
|-1,24
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.EYF
|0,036190
|-1,22
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,018229
|-1,22
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,030219
|-1,22
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,067643
|-1,22
|Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF
|0,027586
|-1,21
|Bereket Em. ve Hay. AltınKatılım EYF
|0,030237
|-1,21
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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