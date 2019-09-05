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En fazla kaybettiren BES fonları

BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 1,71 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu

05 Eylül 2019 Perşembe 14:38
En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,71 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 1,41 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 1,38 ile "Garanti Em. Hay. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF0,020471-1,71
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.EYF0,036590-1,41
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,054495-1,38
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,031466-1,24
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.EYF0,036190-1,22
NN Hay. Em. Altın EYF0,018229-1,22
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,030219-1,22
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,067643-1,22
Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF0,027586-1,21
Bereket Em. ve Hay. AltınKatılım EYF0,030237-1,21

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 14:38
  1. En fazla kaybettiren BES fonları
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