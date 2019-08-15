En fazla kaybettiren BES fonları
BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 3,39 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu15 Ağustos 2019 Perşembe 14:40
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,39 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 3,17 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF" ve yüzde 1,98 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C.Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,029238
|-3,39
|Bereket Em. ve Hay. KatılımKatkı EYF
|0,015124
|-3,17
|Bereket Em. ve Hay. KatılımStand. EYF
|0,016163
|-1,98
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF
|0,049148
|-1,00
|Bereket Em. ve Hay. BüyümeKatılım Değ. EYF
|0,019365
|-0,72
|Bereket Em. ve Hay. KatılımDeğ. Gr. EYF
|0,019579
|-0,60
|Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF
|0,040390
|-0,35
|Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF
|0,028990
|-0,30
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF
|0,010585
|-0,24
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port.Katılım Değ. EYF
|0,012676
|-0,23
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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