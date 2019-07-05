En fazla kaybettiren BES fonları BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 1,45 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,45 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF", "NN Hay. Em. Altın EYF" ve yüzde 1,44 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,026725 -1,45 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016584 -1,45 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027494 -1,44 Vakıf Em. ve Hay. AltınKatılım EYF 0,028379 -1,42 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,026121 -1,42 Bereket Em. ve Hay. AltınKatılım EYF 0,027513 -1,42 Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF 0,016842 -1,41 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,029342 -1,40 Ziraat Hayat ve Em. AltınKatılım EYF 0,027238 -1,40 Katılım Em. ve Hay. AltınKatılım EYF 0,027739 -1,34 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.