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En fazla kaybettiren BES fonları

BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 1,45 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu

05 Temmuz 2019 Cuma 14:45
En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,45 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF", "NN Hay. Em. Altın EYF" ve yüzde 1,44 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,026725-1,45
NN Hay. Em. Altın EYF0,016584-1,45
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,027494-1,44
Vakıf Em. ve Hay. AltınKatılım EYF0,028379-1,42
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,026121-1,42
Bereket Em. ve Hay. AltınKatılım EYF0,027513-1,42
Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF0,016842-1,41
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,029342-1,40
Ziraat Hayat ve Em. AltınKatılım EYF0,027238-1,40
Katılım Em. ve Hay. AltınKatılım EYF0,027739-1,34

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 14:45
  1. En fazla kaybettiren BES fonları
  2. Fon piyasası

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