En fazla kaybettiren BES fonları
BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 3,15 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu02 Temmuz 2019 Salı 14:15
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,15 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF", yüzde 3,13 ile "Allianz Hayat Em. Altın EYF" ve yüzde 3,04 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,026705
|-3,15
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,026085
|-3,13
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,016570
|-3,04
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,027471
|-3,01
|Vakıf Em. ve Hay. AltınKatılım EYF
|0,028354
|-2,95
|BNP Paribas Cardif Em. AltınEYF
|0,026542
|-2,94
|Bereket Em. ve Hay. AltınKatılım EYF
|0,027492
|-2,94
|Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF
|0,016829
|-2,92
|Ziraat Hayat ve Em. AltınKatılım EYF
|0,027214
|-2,91
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,029314
|-2,91
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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