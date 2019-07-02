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En fazla kaybettiren BES fonları

BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 3,15 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu

02 Temmuz 2019 Salı 14:15
En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,15 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF", yüzde 3,13 ile "Allianz Hayat Em. Altın EYF" ve yüzde 3,04 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,026705-3,15
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,026085-3,13
NN Hay. Em. Altın EYF0,016570-3,04
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,027471-3,01
Vakıf Em. ve Hay. AltınKatılım EYF0,028354-2,95
BNP Paribas Cardif Em. AltınEYF0,026542-2,94
Bereket Em. ve Hay. AltınKatılım EYF0,027492-2,94
Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF0,016829-2,92
Ziraat Hayat ve Em. AltınKatılım EYF0,027214-2,91
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,029314-2,91

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 14:15
  1. En fazla kaybettiren BES fonları
  2. Fon piyasası

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