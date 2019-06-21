En fazla kaybettiren BES fonları BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 1,51 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,51 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 1,41 ile "Garanti Em. Hay. Değ. EYF" ve yüzde 1,29 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020107 -1,51 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,053984 -1,41 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.EYF 0,036659 -1,29 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,051943 -1,08 Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF 0,012841 -1,02 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.EYF 0,035961 -0,93 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç.Gr. EYF 0,060519 -0,77 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ.EYF 0,040712 -0,77 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF 0,032196 -0,76 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,066245 -0,72 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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