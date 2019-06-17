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En fazla kaybettiren BES fonları

BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 1,63 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF" oldu

17 Haziran 2019 Pazartesi 15:24
En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,63 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF", yüzde 1,58 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" ve yüzde 1,51 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
NN Hay. Em. Katkı EYF0,014610-1,63
Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF0,029908-1,58
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,013782-1,51
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,013787-1,40
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,013504-1,35
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,013772-1,29
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF0,013528-1,24
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF0,013419-1,23
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,014506-1,21
Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF0,014388-1,17


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 15:24
  1. En fazla kaybettiren BES fonları
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