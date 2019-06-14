En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,39 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF", yüzde 2,23 ile de "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF" ve "Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Oyak Port.His. Sen. EYF 0,045826 -2,39 Halk Hayat ve Em. His. Sen.EYF 0,017018 -2,23 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen.EYF 0,017645 -2,23 Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF 0,041515 -2,20 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen.EYF 0,066493 -2,20 Anadolu Hayat Em. His. Sen.EYF 0,108297 -2,11 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,094531 -2,07 Allianz Yaşam ve Em. Sürd.His. Sen. EYF 0,022002 -2,07 Garanti Em. Hay. Sürd. His.Sen. EYF 0,017998 -2,05 Aegon Emeklilik ve Hay. His.Sen. EYF 0,083069 -2,04





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