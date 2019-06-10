En fazla kaybettiren BES fonları BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 1,07 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 1,07 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 0,62 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu. BES fonları içinde günün kaybettiren 2 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012275 -1,07 Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020131 -0,62 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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