En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,39 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF", yüzde 2,37 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 2,14 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Em. Hay. Sürd. His.Sen. EYF 0,018461 -2,39 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,052362 -2,37 Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF 0,025971 -2,14 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen.EYF 0,068091 -2,03 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen.EYF 0,059967 -2,00 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen.Gr. EYF 0,059093 -1,98 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen.EYF 0,018084 -1,96 MetLife Em. ve Hay. His. Sen.EYF 0,023531 -1,96 Halk Hayat ve Em. His. Sen.EYF 0,017442 -1,96 BNP Paribas Cardif Em. His.Sen. EYF 0,070000 -1,95

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



