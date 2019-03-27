En fazla kaybettiren BES fonları BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 2,85 ile "Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,85 ile "Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF", yüzde 2,83 ile "Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 2,78 ile "Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF 0,059259 -2,85 Anadolu Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF 0,062026 -2,83 Allianz Yaşam ve Em. İki.K.D.B.A. EYF 0,043015 -2,78 NN Hay. Em. Altın EYF 0,015280 -2,71 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,025320 -2,71 Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF 0,015430 -2,67 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,024071 -2,64 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024631 -2,64 Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019156 -2,62 BNP Paribas Cardif Em. AltınEYF 0,024493 -2,62 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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