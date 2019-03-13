En fazla kaybettiren BES fonları
BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 0,11 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu13 Mart 2019 Çarşamba 15:28
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,11 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,10 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF" ve yüzde 0,08 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 7 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,011772
|-0,11
|AvivaSA Em. ve Hay. KatılımKatkı EYF
|0,010713
|-0,10
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port.Değ. EYF
|0,029528
|-0,08
|AvivaSA Em. ve Hay. KatılımStand. EYF
|0,012373
|-0,03
|Bereket Em. ve Hay. Muh.Katılım Değ. EYF
|0,018842
|-0,02
|Katılım Em. ve Hay. Den.Katılım Değ. EYF
|0,016102
|-0,01
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad.Borç. Araç. EYF
|0,056939
|-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
YORUM YAZ