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En fazla kaybettiren BES fonları

BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 2,90 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" oldu

08 Mart 2019 Cuma 15:21
En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,90 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 1,81 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,58 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por.Değ. EYF0,011997-2,90
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,055271-1,81
Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF0,015635-1,58
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF0,010576-1,52
Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF0,014310-1,35
Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF0,047638-1,34
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr.EYF0,024518-1,30
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,106115-1,29
MetLife Em. ve Hay. His. Sen.EYF0,024834-1,24
BNP Paribas Cardif Em. His.Sen. EYF0,074738-1,24

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 15:21
  1. En fazla kaybettiren BES fonları
  2. Fon piyasası

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