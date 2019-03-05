En fazla kaybettiren BES fonları
BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 0,91 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" oldu05 Mart 2019 Salı 14:54
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,91 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 0,80 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" ve yüzde 0,67 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,025072
|-0,91
|Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF
|0,022092
|-0,80
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,023706
|-0,67
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,023163
|-0,66
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014705
|-0,65
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,024357
|-0,64
|Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF
|0,014837
|-0,64
|Bereket Em. ve Hay. AltınKatılım EYF
|0,024211
|-0,62
|BNP Paribas Cardif Em. AltınEYF
|0,023587
|-0,62
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,026022
|-0,62
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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