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En fazla kaybettiren BES fonları

BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 0,91 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" oldu

05 Mart 2019 Salı 14:54
En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,91 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 0,80 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" ve yüzde 0,67 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,025072-0,91
Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF0,022092-0,80
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,023706-0,67
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,023163-0,66
NN Hay. Em. Altın EYF0,014705-0,65
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,024357-0,64
Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF0,014837-0,64
Bereket Em. ve Hay. AltınKatılım EYF0,024211-0,62
BNP Paribas Cardif Em. AltınEYF0,023587-0,62
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,026022-0,62

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 14:54
  1. En fazla kaybettiren BES fonları
  2. Fon piyasası

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