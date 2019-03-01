En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde yüzde 0,69 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF", yüzde 0,60 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 0,59 ile "Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF 0,010798 -0,69 Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF 0,015951 -0,60 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port.Katılım Değ. EYF 0,012161 -0,59 Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF 0,028114 -0,38 MetLife Em. ve Hay. KatılımStand. EYF 0,015120 -0,26 Bereket Em. ve Hay. KatılımKatkı EYF 0,014587 -0,24 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ.EYF 0,016891 -0,24 Katılım Em. ve Hay. KatılımDeğ. Gr. EYF 0,017471 -0,22 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din.Değ. Gr. EYF 0,021799 -0,22 Ziraat Hayat ve Em. KatılımDeğ. EYF 0,014061 -0,19













(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

