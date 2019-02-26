En fazla kaybettiren BES fonları
BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 0,55 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu26 Şubat 2019 Salı 15:52
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,55 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,10 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,09 ile "Garanti Em. Hay. Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 8 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,011399
|-0,55
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.EYF
|0,034017
|-0,10
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,049787
|-0,09
|Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018549
|-0,09
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,048119
|-0,06
|Allianz Yaşam ve Em. KatılımKatkı EYF
|0,011265
|-0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. KatılımStand. EYF
|0,012269
|-0,03
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir.Değ. Gr. EYF
|0,017901
|-0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
YORUM YAZ