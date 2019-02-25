En fazla kaybettiren BES fonları
BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 0,87 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu25 Şubat 2019 Pazartesi 13:57
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,87 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF", "NN Hay. Em. Altın EYF" ve "Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,024648
|-0,87
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014884
|-0,87
|Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF
|0,015012
|-0,87
|Katılım Em. ve Hay. AltınKatılım EYF
|0,024970
|-0,84
|BNP Paribas Cardif Em. AltınEYF
|0,023855
|-0,84
|Bereket Em. ve Hay. AltınKatılım EYF
|0,024483
|-0,83
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,023996
|-0,83
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,023444
|-0,82
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,026203
|-0,82
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,025404
|-0,81
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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