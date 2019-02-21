En fazla kaybettiren BES fonları BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 0,63 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,63 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF", yüzde 0,59 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,53 ile "BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,014256 -0,63 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,015360 -0,59 BNP Paribas Cardif Em. KatkıEYF 0,014671 -0,53 Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF 0,031467 -0,52 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,014393 -0,52 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,014515 -0,51 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014216 -0,51 Aegon Emeklilik ve Hay. KatkıEYF 0,014378 -0,47 Cigna Finans Em. ve Hay. KatkıEYF 0,014617 -0,46 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,013853 -0,45 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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