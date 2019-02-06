En fazla kaybettiren BES fonları BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 2,62 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,62 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,91 "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 0,53 ile "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF 0,044374 -2,62 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,054916 -0,91 Halk Hayat ve Em. His. Sen.EYF 0,018331 -0,53 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.EYF 0,033396 -0,44 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,047252 -0,38 Anadolu Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF 0,060203 -0,36 Allianz Yaşam ve Em. İki.K.D.B.A. EYF 0,041766 -0,34 Allianz Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF 0,057391 -0,34 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014448 -0,34 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,023919 -0,34

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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