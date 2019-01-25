En fazla kaybettiren BES fonları
BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 1,06 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu25 Ocak 2019 Cuma 15:06
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,06 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 1,05 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve yüzde 1,04 ile "Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,023700
|-1,06
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014317
|-1,05
|Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF
|0,014436
|-1,04
|Bereket Em. ve Hay. AltınKatılım EYF
|0,023559
|-1,03
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,023099
|-1,02
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,022566
|-1,01
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,025231
|-1,00
|BNP Paribas Cardif Em. AltınEYF
|0,022954
|-1,00
|Anadolu Hayat Em. AltınKatılım EYF
|0,022795
|-0,99
|Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF
|0,021526
|-0,99
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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