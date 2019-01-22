En fazla kaybettiren BES fonları
BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 0,86 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu22 Ocak 2019 Salı 14:51
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,86 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF", "NN Hay. Em. Altın EYF" ve yüzde 0,85 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,023932
|-0,86
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014458
|-0,86
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,023312
|-0,85
|Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF
|0,021719
|-0,85
|Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF
|0,014573
|-0,85
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,022772
|-0,84
|Bereket Em. ve Hay. AltınKatılım EYF
|0,023782
|-0,83
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,025465
|-0,83
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,024661
|-0,83
|BNP Paribas Cardif Em. AltınEYF
|0,023164
|-0,83
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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