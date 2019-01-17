En fazla kaybettiren BES fonları BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 1,13 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,13 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,79 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" ve yüzde 0,77 ile "Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011487 -1,13 Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF 0,022152 -0,79 Allianz Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF 0,058219 -0,77 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,025132 -0,76 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.EYF 0,034457 -0,75 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023226 -0,75 Anadolu Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF 0,061176 -0,74 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023779 -0,74 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024410 -0,73 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014747 -0,73 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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