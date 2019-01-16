En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,50 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF", yüzde 1,49 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" ve "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023956 -1,50 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024589 -1,49 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014855 -1,49 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023401 -1,48 Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF 0,014967 -1,47 BNP Paribas Cardif Em. AltınEYF 0,023773 -1,45 Bereket Em. ve Hay. AltınKatılım EYF 0,024411 -1,44 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,026144 -1,41 Ziraat Hayat ve Em. AltınKatılım EYF 0,024245 -1,40 Katılım Em. ve Hay. AltınKatılım EYF 0,024897 -1,39

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

