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En fazla kaybettiren BES fonları

BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 0,41 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" oldu

15 Ocak 2019 Salı 15:03
En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,41 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 0,31 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 0,29 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF0,013985-0,41
Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,019355-0,31
Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,013434-0,29
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad.Borç. Araç. EYF0,054403-0,29
BNP Paribas Cardif Em. KatkıEYF0,013764-0,20
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF0,015414-0,19
Anadolu Hayat Em. Stand. EYF0,028463-0,19
NN Hay. Em. K.B.A. Stand. EYF0,037230-0,18
Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF0,029607-0,18
Aegon Emeklilik ve Hay. KatkıEYF0,013504-0,18

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 15:03
  1. En fazla kaybettiren BES fonları
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