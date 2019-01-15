En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,41 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 0,31 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 0,29 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF 0,013985 -0,41 Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,019355 -0,31 Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,013434 -0,29 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad.Borç. Araç. EYF 0,054403 -0,29 BNP Paribas Cardif Em. KatkıEYF 0,013764 -0,20 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015414 -0,19 Anadolu Hayat Em. Stand. EYF 0,028463 -0,19 NN Hay. Em. K.B.A. Stand. EYF 0,037230 -0,18 Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF 0,029607 -0,18 Aegon Emeklilik ve Hay. KatkıEYF 0,013504 -0,18

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

