En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,99 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 0,98 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) NN Hay. Em. Altın EYF 0,014662 -0,99 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024265 -0,99 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023642 -0,98 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023089 -0,98 BNP Paribas Cardif Em. AltınEYF 0,023459 -0,98 Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF 0,014769 -0,97 Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF 0,022021 -0,96 Bereket Em. ve Hay. AltınKatılım EYF 0,024097 -0,95 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,025815 -0,93 Ziraat Hayat ve Em. AltınKatılım EYF 0,023934 -0,92

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

