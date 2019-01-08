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En fazla kaybettiren BES fonları

BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 0,99 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu

08 Ocak 2019 Salı 14:25
En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,99 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 0,98 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
NN Hay. Em. Altın EYF0,014662-0,99
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,024265-0,99
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,023642-0,98
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,023089-0,98
BNP Paribas Cardif Em. AltınEYF0,023459-0,98
Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF0,014769-0,97
Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF0,022021-0,96
Bereket Em. ve Hay. AltınKatılım EYF0,024097-0,95
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,025815-0,93
Ziraat Hayat ve Em. AltınKatılım EYF0,023934-0,92

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 14:25
  1. En fazla kaybettiren BES fonları
  2. Fon piyasası

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