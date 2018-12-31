En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,83 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF", yüzde 0,82 ile "Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,73 ile "MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Cigna Finans Em. ve Hay. Bir.His. Sen. EYF 0,048195 -0,83 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen.EYF 0,017006 -0,82 MetLife Em. ve Hay. His. Sen.EYF 0,021578 -0,73 Allianz Yaşam ve Em. BISTTemettü Endeksi EYF 0,018816 -0,70 Anadolu Hayat Em. İki. His.Sen. EYF 0,046166 -0,66 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen.EYF 0,098757 -0,66 Allianz Hayat Em. His. Sen.EYF 0,087220 -0,66 Anadolu Hayat Em. His. Sen.Gr. EYF 0,074770 -0,66 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,024921 -0,65 Halk Hayat ve Em. His. Sen.EYF 0,016431 -0,62

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



