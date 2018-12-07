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En fazla kaybettiren BES fonları

BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 1,59 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu

07 Aralık 2018 Cuma 14:40
En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,59 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,57 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,55 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF0,027841-1,59
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF0,032519-1,57
Garanti Em. Hay. Sürd. His.Sen. EYF0,017108-1,55
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,088529-1,49
Anadolu Hayat Em. İki. His.Sen. EYF0,047134-1,43
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen.EYF0,100811-1,43
Allianz Hayat Em. His. Sen.EYF0,089041-1,43
Anadolu Hayat Em. His. Sen.Gr. EYF0,076245-1,42
Halk Hayat ve Em. His. Sen.EYF0,016692-1,34
Aegon Emeklilik ve Hay. His.Sen. EYF0,080527-1,27

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 14:40
  1. En fazla kaybettiren BES fonları

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