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En fazla kaybettiren BES fonları

BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 0,86 ile "NN Hay. Em. Karma EYF" oldu

06 Aralık 2018 Perşembe 14:27
En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,86 ile "NN Hay. Em. Karma EYF", yüzde 0,67 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,63 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
NN Hay. Em. Karma EYF0,087893-0,86
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,013162-0,67
NN Hay. Em. Katkı EYF0,014106-0,63
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF0,012754-0,61
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF0,013044-0,59
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,013710-0,58
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,013254-0,58
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,013373-0,55
Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF0,029047-0,54
NN Hay. Em. Den. Değ. EYF0,055565-0,54

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 14:27
  1. En fazla kaybettiren BES fonları

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