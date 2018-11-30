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En fazla kaybettiren BES fonları

BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 1,37 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu

30 Kasım 2018 Cuma 14:23
En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,37 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" yüzde 1,24 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF", yüzde 1,20 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF0,017525-1,37
AvivaSA Em. ve Hay. KatılımKatkı EYF0,009988-1,24
AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF0,027334-1,20
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.EYF0,032645-1,08
NN Hay. Em. Değ. EYF0,045889-0,84
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.EYF0,031474-0,83
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ.EYF0,035067-0,82
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç.Gr. EYF0,051899-0,78
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF0,043355-0,72
Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF0,020200-0,67

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 14:23
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