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En fazla kaybettiren BES fonları

BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 3,91 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu

21 Kasım 2018 Çarşamba 15:20
En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,91 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF", yüzde 3,10 ile "MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 3,05 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,086200-3,91
MetLife Em. ve Hay. His. Sen.EYF0,021952-3,10
Garanti Em. Hay. Sürd. His.Sen. EYF0,016894-3,05
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen.EYF0,100373-2,98
Anadolu Hayat Em. İki. His.Sen. EYF0,046931-2,97
Anadolu Hayat Em. His. Sen.Gr. EYF0,075880-2,97
Allianz Hayat Em. His. Sen.EYF0,088656-2,97
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen.EYF0,055737-2,93
Halk Hayat ve Em. His. Sen.EYF0,016490-2,85
Allianz Yaşam ve Em. BISTTemettü Endeksi EYF0,019140-2,80

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 15:20
  1. En fazla kaybettiren BES fonları
  2. Fon piyasası

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